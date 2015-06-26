Кличко: если владельцы не демонтируют незаконные газовые заправки, мы справимся сами

Киевский городской голова Виталий Кличко проинспектировал демонтаж незаконной газовой заправки на Березняках. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня мы проводим демонтаж очередного незаконного газового комплекса. Мы не знаем, насколько подготовлен персонал, который здесь работает, и соблюдены ли все нормы безопасности, поэтому этот объект является потенциально опасным. А безопасность киевлян для нас приоритет. Чтобы в столице не повторилась чрезвычайная ситуация, как под Васильковом», – подчеркнул мэр.

По словам Виталия Кличко, в Киеве сейчас работают 380 газовых заправок, 200 из которых являются незаконными.

«Мы общаемся с владельцами, чтобы они их забрали. Если не будет никаких действий, мы сами их демонтируем, чтобы не произошло несчастного случая, не пострадали люди, – отметил Виталий Кличко. – Я понимаю эмоции, которые есть и у владельцев МАФов, и у владельцев заправок. Но мы должны работать исключительно в правовом поле. Оформляйте документы, придерживайтесь норм, иначе мы будем демонтировать заправки».

Виталий Кличко также обязал коммунальные службы предупреждать владельцев о демонтаже, чтобы дать возможность убрать оборудование самостоятельно.

«Мы даем возможность демонтировать заправки самостоятельно, если нужно – поможем техникой. Если же будет отказ, справимся сами. Беспорядка в столице не будет!» – подчеркнул городской голова.

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После общения с мэром, владелица заправки согласилась самостоятельно демонтировать оборудование и вызвала эвакуатор. Спасатели выкачали газ и заполнили цистерну азотом, после чего погрузили ее на платформу.

Как заявил начальник управления чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, это уже девятая незаконная заправка, которую демонтировали в Киеве.

«Все предприниматели, которые занимаются подобным бизнесом, должны иметь все без исключения разрешительные документы. Заправка должна быть в реестре Госохрантруда как потенциально опасный объект. Город должен о ней знать, чтобы соответственно реагировать на чрезвычайные случаи», – отметил он.