В столичном Бабьем Яру хотят построить новый Мемориал памяти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства культуры Украины в пятницу в Киеве.

"Пришло время строительства нового мемориала в Бабьем Яру. Прошу создать соответствующую конкурсную комиссию, будем искать вместе финансирования", - сказал он, напомнив, что приближается 75-я годовщина трагедии.

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Яценюк также поручил Министерству культуры создать организационный комитет по чествованию 75-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Справка УНИАН. 29 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве в Бабьем Яру начались массовые расстрелы мирного населения. За 2 дня было убито почти 34 тыс. граждан, преимущественно еврейской национальности.