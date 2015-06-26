В рамках декоммунизации за полгода в Киеве переименуют 110 улиц

Об этой сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Украинского музея национальной памяти.

Примечательно, что еще до утверждения законов в Киеве переименовали 11 улиц, которые носили имена деятелей советской эпохи.

"Дети из учебников знают о преступной политике Ленина. Но для того, чтобы получить эти знания, они идут в школу улицей Ленина, мимо памятника Ленину. Таким образом, мы воспитываем в молодом поколении общественную шизофрению и моральный релятивизм – преступления и преступники не только не осуждаются, их продолжают возвеличивать", - заявил руководитель института Владимир Вятрович.

В институте подчеркнули, что согласно с законом о декоммунизации, каждый гражданин может инициировать переименование топонима.

По данным мониторинга Украинского института национальной памяти, в Киеве будут переименованы 110 площадей, улиц и переулков.