Киевская власть демонтирует незаконный забор вокруг скандального строительства на улице Волгоградской

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец.

«Недавно мэр Киева Виталий Кличко и депутаты Киевсовета поддержали решение об аннулировании договора аренды земельного участка на Волгоградской, жители микрорайона были категорически против ведения там строительства, опасаясь за состояние своих жилищ. После отмены договора аренды застройщик должен самостоятельно демонтировать забор вокруг площадки и бытовые помещения еще неделю назад, получив соответствующее предписание, однако не сделал этого. Поэтому сегодня специалисты «Киевблагоустройства» начали демонтаж, выполняя волю общины города», – сказал Белоцерковец.

Он отметил, что Виталий Кличко – первый городской голова, который стал на сторону киевлян в борьбе с незаконными застройками. И позиция мэра остается неизменной. Строительство в столице должно проводиться только с согласия киевлян, с соблюдением всех градостроительных норм и только в рамках закона.

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В настоящее время в правоохранительные органы переданы материалы в отношении около полусотни столичных строительных объектов, где работы ведутся с нарушениями.

Напомним, Виталий Кличко неоднократно отмечал, что в столице будут снесены незаконные постройки, которые недавно начаты. Как результат остановлено строительство вблизи станции метро Осокорки, возле озера Глинка, на бульваре Дружбы народов, Ленинградской площади, в Кадетском Гаю.