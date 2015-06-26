В КГГА готовы оперативно реагировать на последствия непогоды, показали список адресов, где возможно подтопление

Городская власть готова к оперативному реагированию на последствия непогоды и профессиональной их ликвидации в целях безопасности и комфорта жителей города.

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

По результатам заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработаны ориентировочные карты ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с сильным ливнем. В приведенных ниже местах могут возникнуть определенные проблемы с движением транспорта, неудобства передвижения и тому подобное. Поэтому оперативно было принято решение в случае сильных ливней организовать в этих местах дежурство представителей ГАИ, Службы пожарной безопасности и аварийно-спасательных служб, а в случае необходимости обеспечить откачки воды и принятия других необходимых мер.

На сегодняшний день определены места, где может возникнуть опасность подтопления, где будут дежурить посты ГАИ и пожарно-спасательные службы во время сильных ливней. Среди них адреса:

1) Привокзальная площадь (разворот трамваев №№ 1, 3), ул. Старовокзальная, ул. П. Пестеля (Шевченковский район),

2) станция метро «Лукьяновская», перекресток ул. Дегтяревская и ул. Артема, трамвайные пути (Шевченковский район),

3) перекресток ул. Автозаводской и вул. Полупанова (Оболонский район),

4) станция метро «Дорогожичи», перекресток ул. Телиги, ул. Мельникова, ул. Щусева (под Дорогожицким путепроводом) (Шевченковский район),

5) ул. Фрунзе, 127 (перекресток ул. Сырецкая) возле аптеки «Низких цен» (Подольский район).

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По возможности киевлян просят не использовать собственный автотранспорт в период сильных ливней, а также формировать маршрут с учетом адресов, по которым может возникнуть опасность подтоплений. В частности, следующих.

Голосеевский район:

- пер. Ахтырский; пр-кт Науки на пересечении с ул. Краснознаменной; ул. Изюмская (выход из завода «Киевгума»);

Дарницкий район:

- просп. Бажана (от транспортной развязки «Позняки» до транспортной развязки Харьковская и до транспортной развязки «Осокорки»);

- ул. Вересневая (от ул. Российской до ул. Тростянецкой);

- ул. Славгородская (от ул. Абая до ул. Тростянецкой);

- ул. Клеманская (весь участок до ул. Здолбуновской);

- ул. Днепродзержинская (от Харьковской площади до пер. Коллекторного);

Деснянский район:

- ул. Братиславская,52; ул. Попудренко (автовокзал «Дарница»).

Днепровский район:

- ул. Алма-Атинская (от ул. Трактористов до ул. Профсоюзной);

- Левобережная площадь (вдоль всей);

- Левобережная площадь (до выходного оголовка в Русановский залив);

- ул. М. Расковой (вдоль всей).

Оболонский район:

- перекресток ул. Автозаводской и ул. Полупанова;

- на ул. Полупанова (от ул. Автозаводская до ул. Коноплянской); транспортная развязка метро Героев Днепра;

Печерский район:

- на ул. Киквидзе (от колодца №1 до №33) на Железнодорожном шоссе (у КАШ №7 и от дом. №25 до №5).

Подольский район:

- ул. Фрунзе,127 (перекресток ул. Сырецкой), аптека «Низких цен»

- ул. Фрунзе, 100 (Шиферный завод и Комбикормовый комбинат);

- ул. Фрунзе (от пер.. Сахарного в сторону Оболонского района);

- ул. Фрунзе д. 63 (район завода «Фармак» и Мебельного комбината);

- просп. Правды, 85-А.

Святошинский район:

- на ул. Стеценко от Берковецкого кладбища до ул. Городской.

Соломенский район:

- на ул. Божков Яр;

- ул. Монтажников (от д. №20 до ул. Кировоградской);

- ул. Уманская (от ул. Петровского до бул. Чоколовского);

- бульв. Лепсе (от вул. Комарова до ул. Донца);

- коллектор на Вокзальной площади (в районе выхода к Северным платформам);

- на просп. Воздухофлотском (от ул. Конечной до вул. Мишина);

Шевченковский район:

- Привокзальная площадь (разворот трамваев №№ 1 и 3), ул. Старовокзальная, ул. П. Пестеля.

- станция метро «Дорогожичи», перекресток ул. Телиги, ул. Мельникова, ул. Щусева (под Дорогожицким путепроводом).

- станция метро «Лукьяновская», перекресток ул. Дегтяревская и ул. Артема, трамвайные пути.

- на просп. Победы (на пересечении ул. Победы и ул. Шолуденко).