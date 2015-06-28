Киев и область предупредили о приближении грозы со шквалами

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня, 28 июня, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с с сохранением ночью и утром 29 июня, местами по области грозы.

Напомним, ранее в Черкасской области было объявлено штормовое предупреждение на 26 и 27 июня. Предупреждали о неустойчивом характере погоды: интенсивные дожди, грозы, шквалы ветра до 25-28 м/с, в отдельных районах ожидался град.

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В то же время, также в Сумской области в связи с перемещением с юго-запада активного циклона было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидались дожди с грозами и сильные порывы ветра.