КГГА сообщила о смене правил льготного проезда в столичном метро

Такое решение было принято на сессии Киевсовета еще в мае этого года. В частности, изменения коснутся родителей многодетных семей, инвалидов III группы и пенсионеров Киева. Об этом напоминает коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

Городская власть позаботилась о сохранении льгот на проезд для жителей Киева, которые были отменены в декабре прошлого года на общегосударственном уровне. Так, столичные ветераны труда и дети войны для бесплатного проезда в подземке могут пользоваться своим пенсионным статусом и карточкой киевлянина. Кроме того, важную социальную поддержку от Киева получили участники АТО. Они также имеют возможность получать карточку киевлянина с бесплатным транспортным приложением.

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Подробно ознакомиться с изменениями можно на информационных плакатах, которые размещены на каждой станции метро. Напоминаем также, что оформить карточку киевлянина можно не только в районных управлениях социальной защиты, но и в отделении на станции метро «Политехнический институт» (администрация предприятия).

Киевский метрополитен обращается к пассажирам с просьбой ознакомиться с информацией и не создавать напряженных ситуаций.