В ЮНЕСКО рассмотрят состояние сохранности Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры

Кроме этого, украинская делегация в своем отчете расскажет и о сохранности ареалов этих двух объектов, а также об исторической центральной части Львова.

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В помещении, где проходит нынешнее заседание комитета, открыта фотовыставка объектов трансграничной номинации Украины и Польши "Деревянные церкви Карпатского региона". Группа исторически ценных уникальных деревянных церквей внесена в Список Мирового наследия ЮНЕСКО в 2013 году, отмечается в сообщении пресс-службы Минкульта.

Во время заседания комитета, которое проходит в Бонне, планируется обсудить состояние сохранности объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, и тех, которые включены в Список всемирного наследия; обновление этих списков ЮНЕСКО.