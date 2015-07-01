Милиция должна активнее помогать столичной власти в борьбе с незаконными МАФами - эксперт

Об этом заявил Директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин, сообщает Politconsultant.org.

“Самым ярким образом это демонстрирует случай сожжения эвакуатора, который приехал для демонтажа незаконных киосков, произошедший недавно в Киеве. Милиция в данной ситуации действовала, мягко говоря, слишком нерешительно. Хотя пресечение подобных инцидентов входит в ее прямые обязанности”, - отметил политолог.

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Эксперт напомнил, что за истекший год в Киеве были снесены уже тысячи МАФов, работавших без документов и в антисанитарных условиях. “Жители Печерского района, или той же Оболони уже заметили, что стало легче “дышать” - исчезли “будки”, из которых торговали чем попало. Более того, после случая с эвакуатором Кличко заявил, что борьба с МАФами будет продолжена. Но и милиции следует выполнять свои обязанности, чтобы избежать более серьезных последствий”, - заявил эксперт.

По словам Андрея Мишина, в целом, напряженная ситуация вокруг сноса незаконных киосков в ряде районов Киева объясняется нежеланием “теневых” бизнесменов терять свои доходы и работать по закону. “Но в этой сфере уже давно нужно навести порядок. Решить проблему можно только последовательностью действий — как городской власти, так и правоохранителей. И милиции пора “включаться”, чтобы уже в ее адрес не прозвучали обвинения в “крышевании” нелегальной торговли в столице”, - подчеркнул эксперт.