Милиция должна активнее помогать столичной власти в борьбе с незаконными МАФами - эксперт
Решить проблему незаконных МАФов в Киеве без активного включения в этот процесс милиции будет сложно.
Об этом заявил Директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин, сообщает Politconsultant.org.
“Самым ярким образом это демонстрирует случай сожжения эвакуатора, который приехал для демонтажа незаконных киосков, произошедший недавно в Киеве. Милиция в данной ситуации действовала, мягко говоря, слишком нерешительно. Хотя пресечение подобных инцидентов входит в ее прямые обязанности”, - отметил политолог.
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Эксперт напомнил, что за истекший год в Киеве были снесены уже тысячи МАФов, работавших без документов и в антисанитарных условиях. “Жители Печерского района, или той же Оболони уже заметили, что стало легче “дышать” - исчезли “будки”, из которых торговали чем попало. Более того, после случая с эвакуатором Кличко заявил, что борьба с МАФами будет продолжена. Но и милиции следует выполнять свои обязанности, чтобы избежать более серьезных последствий”, - заявил эксперт.
По словам Андрея Мишина, в целом, напряженная ситуация вокруг сноса незаконных киосков в ряде районов Киева объясняется нежеланием “теневых” бизнесменов терять свои доходы и работать по закону. “Но в этой сфере уже давно нужно навести порядок. Решить проблему можно только последовательностью действий — как городской власти, так и правоохранителей. И милиции пора “включаться”, чтобы уже в ее адрес не прозвучали обвинения в “крышевании” нелегальной торговли в столице”, - подчеркнул эксперт.