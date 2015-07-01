"Киевэнерго" должно четко соблюдать сроки выполнения аварийных работ - Кличко

Городская власть ежедневно будет собирать оперативные штабы для решения вопроса горячего водоснабжения киевлянам. В то же время "Киевэнерго" должно четко соблюдать сроки выполнения работ: три дня - на ликвидацию аварии на теплосети, и две недели - на гидравлические испытания перед началом отопительного сезона. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки ликвидации аварии теплосетей по улице Янгеля в столице, передает пресс-служба мэра.

"В течение месяца у жителей этого дома нет горячей воды. Нужно мэру приехать, чтобы сегодня вечером вода была. У нас есть четкие требования: если произошла авария - у "Киевэнерго" есть три дня, чтобы ее ликвидировать. И две недели предусмотрено, чтобы провести гидравлические испытания теплосетей. К сожалению, такие испытания затягиваются. Вместо двух недель киевляне испытывают дискомфорт из-за отсутствия горячей воды в течение месяца и более. Это недопустимо", - подчеркнул Кличко.

И обратился к “Киевэнерго” с требованием ответственно относиться к прописанным срокам и вовремя проводить все необходимые работы.

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Мэр отметил, что сейчас без горячей воды остается около 800 домов, половина из которых - из-за гидравлических испытаний, остальные - из-за возникновения аварий и отключения источника теплоснабжения.

Кличко отметил, что решение проблем горячего водоснабжения будут контролировать оперативные штабы, которые городская власть будет проводить с ПАО "Киевэнерго" в каждом районе столицы. “Я дал задание создать комиссии, в которые будут входить представители “Киевэнерго” и районных администраций. Ежедневно оперативный штаб должен реагировать на все случаи повреждения коммуникаций, составлять план проверки теплосетей и, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в кратчайшие сроки ликвидировать аварию”, - отметил Киевский городской председатель.

Кличко отметил, что 26 июня, когда была проведена проверка объектов, в Киеве подключили к горячему водоснабжению почти 900 потребителей.

Мэр также подчеркнул, что плата за услугу горячего водоснабжения не должна начисляться, если она не была предоставлена. По каждому адресу людям, где отсутствуют квартирные приборы учета горячей воды, должен быть осуществлен перерасчет ровно на тот период, в течение которого у них не было горячей воды.