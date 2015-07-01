Кличко поручил убрать с Крещатика мобильные кофейни и палатки стихийной торговли

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Кличко проводил инспекцию на Крещатике вместе с главами центральных районов столицы, руководством милиции и ГАИ, а также с представителями благоустройства.

«Киевляне обращаются ко мне и говорят: если так «хорошо» на Крещатике, представьте какая ситуация в других районах. Поэтому я пригласил руководителей Шевченковского и Печерского районов, руководство милиции и благоустройства на инспекцию, – отметил Кличко. – Мы видим, что машины стоят на тротуаре и люди не могут пройти. Центральная часть города начинает превращаться в базар – без каких-либо разрешений ведется торговля и стоят автокофейни, которые с одной стороны убивают легальный бизнес, а с другой – не предоставляют качественных услуг и не платят налогов в бюджет города», – подчеркнул мэр.

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В ходе инспекции Кличко обратился к руководству милиции с указанием немедленно навести порядок с парковкой, чтобы машины не стояли на пешеходной зоне.

«Милиция также должна урегулировать вопрос о прекращении хаотичной торговли в центре города», – сказал Кличко.

Городской голова отметил, что будет каждую неделю требовать от глав районов отчета о ситуации с благоустройством в городе.

«Я не требую перестроить инфраструктуру или делать капитальные вложения. Нам нужно, прежде всего, навести элементарный порядок в городе», – отметил Кличко.

Мэр также подчеркнул, что правоохранители должны выполнять свои прямые обязанности и работать эффективно.

«Я остро ставлю вопрос руководителям милиции: если в районах есть саботаж, и районные руководители милиции не могут навести порядок – таких людей не должно быть. Мы найдем тех, кто хочет, может и знает как исправить ситуацию и помогать нам наводить порядок», – отметил Кличко.