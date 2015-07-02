Патрульная полиция выйдет на улицы Киева 4 июля – Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Если закон о национальной полиции не примут, то новые патрульные будут действовать в ранге милиционера, но я надеюсь, что он будет принят, и 4 июля они выйдут на улицу в полном статусе, и мы надеемся, что и президент, и премьер-министр будут участвовать в этом мероприятии», - сказал он.

По словам Авакова, 2 июля у патрульных полицейских состоится выпускной.

«Они первыми получат дипломы первого блиц-курса полицейской академии», - добавил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел начало создание новой патрульной службы вместо ГАИ. Набор претендентов на службу в патрульную полицию Киева продолжался с 19 января до 6 февраля 2015 г. Для патрульной службы в Киеве набрали около 2 тыс. сотрудников, которые будут получать зарплату в среднем 6-8 тыс. грн.

20 апреля начался набор кандидатов на обучение в создаваемые подразделения патрульной службы других городов Украины.

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О Национальной полиции», внесенный Кабинетом министров.

Законопроектом определено, что Национальная полиция – это центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичного порядка и общественной безопасности, а его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.

В составе Национальной полиции будут функционировать уголовная полиция; патрульная полиция; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.