Комиссия Киевсовета поддержала создание Музея советской оккупации

Музей планируют создать под открытым небом, сообщает пресс-служба городского совета.

Согласно решению, исполнительный орган Киевсовета (КГГА) должен осуществить все необходимые организационно-правовые мероприятия по проведению инвентаризации всех памятников и памятных знаков в городе Киеве, посвященных лицам, которые причастны к преступлениям режима советской власти в Украине.

Читайте такжеИскусствоведы о демонтаже коммунистической символики: мы пытаемся разрушить целый пласт культурыКГГА также осуществит все необходимые организационно-правовые мероприятия по их демонтажу. В свою очередь Департамент земельных ресурсов подберет земельный участок для размещения музея.

Инициаторы проекта решения, депутаты Киевсовета Владислав Михайленко и Олег Гаряга, обязались разработать концепцию-список всех объектов, которые подлежат демонтажу и в дальнейшем будут размещены в новом музее. Это согласуют с обществом и на заседаниях профильных комиссий Киевсовета.