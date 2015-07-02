Киоски с шаурмой и квасом под Киевсоветом: в столице требовали активнее демонтировать МАФы (фото)
15:51, 02 июля 2015Киев
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В центре столицы провели акцию протеста против МАФов.
Под зданием Киевсовета появились шаурма и квас / Фото УНИАН
У здания Киевсовета собралось около 30 человек, одетых в костюмы разных киосков.
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Пикетчики, в основном студенты в самодельных костюмах, требовали активизации демонтажа временных сооружений торгово-бытового назначения на улицах города.
Как сообщал УНИАН, Кличко пригрозил привлечь к ответственности тех, кто "крышует" незаконные МАФы.
«Война с МАФами продолжается. В прошлом месяце мы демонтировали 300 незаконных киосков, в июне – уже 350», – отметил мэр.
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