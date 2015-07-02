Кличко: Без обсуждения с киевлянами мы не будем рассматривать детальный план Левобережного массива

И подчеркнул, что в сессионном зале не будут рассматриваться вопросы без обсуждения и согласования с обществом. Об этом заявил Кличко во время выступления на сессии Киевсовета.

“При проведении предварительных встреч с ОСН “Русановка”, активистами и жителями микрорайона был обсужден детальный план территории, который не вызвал нареканий общины и учитывал мнение жителей микрорайона. Но впоследствии к нам обратилась община, которая при ознакомлении с детальным планом территории выявила манипуляции. А именно - на месте ГСК “Русановский” и “Русановский-2” были спроектированы торговый центр и дом, а на улице Флоренции, 9 - на зеленой зоне! - офисный центр, который не был согласован ни с общиной , ни с руководством района. Такие вещи здесь не пройдут! И без обсуждения и согласования с обществом мы этот вопрос рассматривать в сессионном зале не будем”, - подчеркнул Виталий Кличко.

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Он также подчеркнул, что столичная власть проведет расследование, чтобы должностные лица, причастные к злоупотреблениям властью и лоббированию интересов застройщиков, были привлечены к ответственности.

“А к жителям района хочу обратиться: не поддавайтесь на политические манипуляции на этом вопросе, в частности призывы к перекрытию улиц. Без вашего согласия и общественного обсуждения детальный план принят не будет”, - подчеркнул мэр Киева.