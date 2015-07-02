В Киеве СБУ обнаружила в промзоне тайник с 4 килограммами взрывчатки и оружием (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Неподалеку полуразрушенного дома сотрудники СБУ нашли тщательно замаскированный тайник с взрывчаткой: восемь цилиндрических тротиловых шашек ИМ-82, шесть толовых шашек по 75 граммов каждая, шесть тротиловых шашек с отверстиями под детонаторы и сами детонаторы. К одной из шашек весом 200 г были прикреплены по периметру 20-сантиметровые металлические гвозди. Общий вес найденной взрывчатки составил почти четыре килограмма», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ предотвратила теракт в Мариуполе, обнаружив тайник боевиков с бомбами (фото)

Также из схрона изъяли автомат АК-74У с двумя пластиковыми магазинами, карабин СКС и большое количество патронов различного калибра.

Кроме того, рядом с оружием правоохранители нашли завернутую в мешковину старинную икону с изображением Покрова Пресвятой Богородицы, отметили в пресс-центре.

Оперативно-следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.