Организаторам "киевской народной республики" дали по 5 лет условно

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Двое киевлян, которые через социальные сети пропагандировали создание так называемой "киевской народной республики", привлечены к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

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Как напомнили в пресс-центре, следователи СБУ в апреле этого года установили жителей столицы, которые создали интернет-сообщество и распространяли через него символику фейковой «республики», демонстративно подобной той, которую используют боевики террористических «ДНР» и «ЛНР». Организаторы через Интернет пропагандировали призывы к насильственной смене государственного строя и захвату власти, поддержке террористов.

Экспертиза подтвердила, что материалы, которые распространяли злоумышленники, содержали антиукраинские призывы к свержению существующего конституционного строя, подчеркивается в сообщении.

1 июля 2015 года решением Святошинского районного суда Киева двое организаторов фейковой «республики» признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года, сообщили в СБУ.