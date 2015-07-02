Киевсовет принял важное решение о реконструкции Бортнической станции аэрации – КГГА

Это очень важный шаг в направлении реализации кредитного соглашения, который дает возможность реконструировать станцию, внедрить новые технологии переработки отходов в Киеве. На этом подчеркнул заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, презентуя проект решения перед депутатами.

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«Станция аэрации в Бортничах является одним из ключевых объектов не только для Киева, но и для всей Украины. Этот объект строился еще в 1965 году, сейчас он несет угрозу экологическую, требует немедленного вмешательства. Благодаря помощи японской стороны у нас появилась возможность получить кредит на 40 лет под низкий процент. Далее этот вопрос будет рассмотрен Верховной Радой, будет ратифицировано Соглашение, возможно, уже будем подписывать соглашение между кредитором и получателем кредита и начинать уже в этом году проектные и строительно-монтажные работы», – заявил Петр Пантелеев.

Как отметил заместитель председателя КГГА, принятое решение дает согласие города на улучшение оборудования и ресурсов Борнической станции аэрации.

«Это оборудование, сооружения, которые находятся на этой станции. Киеврада дала согласие на улучшение состояния этого имущества. Также в решении четко зафиксировано, что все построенное за кредитные средства будет передано и останется в собственности территориальной общины города Киева. Город получает новое оборудование, которое будет служить еще десятки лет», – подчеркнул Петр Пантелеев.

Он также отметил, что главным подрядчиком и исполнителем работ будет предприятие со стороны японской стороны, которое имеет колоссальный опыт международного сотрудничества и обеспечивает прозрачность использования средств.