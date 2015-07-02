В Киеве активистам формирований по охране общественного порядка запретили надевать балаклавы

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 76 из 89 зарегистрированных в зале депутатов.

Этим документом утверждено положение о личном удостоверении и нарукавной повязке члена общественного формирования по охране общественного порядка.

По словам депутата Киевсовета Евгения Мисюренко, который представлял проект документа, решение будет способствовать укреплению законности и направлено на борьбу с «титушками», которые устраивают беспорядки, например, на местах конфликтных застроек или пикетах, «прикрываясь ширмой различных ГО».

Таким образом, представители ГО не могут во время выполнения обязанностей по обеспечению общественного порядка надевать предметы одежды, которые делают невозможным идентификацию лица - балаклавы, непрозрачные маски и тому подобное. В то же время они имеют право надевать солнцезащитные очки и медицинскую маску, которые по требованию лица, который знакомится с их удостоверениями при идентификации, обязан снять.

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«Член общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, который во время выполнения обязанностей по охране общественного порядка нарушает требования данного положения, не пользуется правами, предусмотренными Законом от 22.06.2000 «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы» и другими нормативными актами», - отмечается в пояснительной записке к решению.