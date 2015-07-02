Киевсовет: Улицы столицы оборудуют современным освещением

Депутаты Киевсовета поддержали инициативу Киевского городского председателя Виталия Кличко и проголосовали за передачу в концессию электросетей уличного освещения КП «Киевгорсвет». За принятие решения «Об утверждении объекта права коммунальной собственности территориальной общины г. Киева, который может передаваться в концессию» проголосовали 86 депутатов.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Киева.

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«Проблема с освещением столичных улиц требует безотлагательного решения. Потому что это, прежде всего, - безопасность наших граждан. Сегодня мы проводим работы по модернизации уличного освещения собственными силами. Но основные фонды "Киевгорсвета" существенно изношены, для их обновления необходимы сотни миллионов гривен, которых в столичном бюджете нет», – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что и траты на электроэнергию и материалы постоянно растут. Поэтому городские власти решили изменить подход к работе "Киевгорсвета".

«Мы предлагаем передать это коммунальное предприятие в концессию, как во многих европейских столицах. Мы тратим на "Киевгорсвет" 100 млн грн. При передаче объекта в концессию город уменьшит затраты на 10-15%, а киевляне получат качественное современное освещение, ведь концессионер будет обязан модернизировать систему и установить новые фонари», – подчеркнул мэр столицы.

Заинтересованность в концессии "Киевгорсвета" официально подтвердили ведущие компании: Philips (Нидерланды), Q-FREE ASA (Норвегия), Tellus Mater S. A. (Португалия), Senergos a.s. (Республика Чехия).

Так, Департаменту транспортной инфраструктуры поручено разработать городскую целевую программу внешнего освещения столицы на период концессии и подать на утверждение Киевсовета. Также Департамент создаст конкурсную комиссию и утвердить ее состав. По результатам проведения концессионного конкурса объекты наружного освещения КП «Киевгорсвет» смогут предоставляться в концессию.

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Согласно расчетам потенциальных участников концессионного конкурса приблизительный объем капитальных вложений в проект составит 870 млн грн: на полную замену ртутных и натриевых ламп на LED-освещение - примерно 650 млн грн, установка дополнительных столбов освещения и прокладывания электросетей около 120 млн грн и на выполнение всех монтажных работ — 100 млн грн.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития выразил свою поддержку в реализации проекта и дальнейшем финансировании проекта победителя открытого концессионного конкурса по модернизации уличного освещения. Банк также готов способствовать привлечению независимого консультанта для проведения комплексной оценки проекта и подготовки к конкурсу.