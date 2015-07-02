Киевсовет передал "Киевтранспарксервису" 236 земельных участков под парковки

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали проект решения "О внесении изменений в таблицу 1 приложения 5 к решению Киевсовета от 23 июня 2011 года "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве и акцизного налога".

Согласно решению, 236 земельных участков закрепляются на правах оперативного управления за КП "Киевтранспарксервис". Таким образом, число машиномест, которые закреплены за предприятием, увеличилась на 13 тысяч (с 27 тыс. до 40 тыс.).

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Согласно разработанной Концепции парковочного пространства, на конец 2020 года планируется увеличить количество паркомест в столице почти на 100 тысяч - из существующих 27 тыс до примерно 125 тыс.

Сейчас в Киеве насчитывается 6 744 машиномест на дневных парковках и 20 508 — на ночных. Их количество уже в этом году планируют увеличить почти вдвое. Это, в свою очередь, увеличит поступления в бюджет с 24,1 млн грн до 45,4 млн грн в год.

Проектом решения также предусмотрено, что с каждого машиноместа будет собираться 5 грн/день, из которых 4,2 грн будут зачисляться в городской бюджет в качестве парковочного сбора, а остаток — на нужды КП "Киевтранспарксервис".

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Как сообщал УНИАН ранее, владельцы нелегальных автостоянок могут легализовать свои парковки, заключив договор с КП «Киевтранспарксервис» и уплатив все предусмотренные налоги в бюджет Киева.

В случае отказа предпринимателей работать в рамках действующего законодательства, незаконные парковки подлежат ликвидации.