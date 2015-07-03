Кличко - новым патрульным: Вам выпала задача вернуть доверие людей к стражам порядка

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Мне сегодня приятно начать день со встречи с вами – представителями патрульной службы, олицетворением действительно новой украинской полиции. Новой философии работы и отношением к людям, молодой, образованной и подготовленной. И я очень рад, что Киев стал первым городом в стране, где на улицы выйдут и выедут такие патрули», – отметил Кличко.

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Мэр подчеркнул, что на новых патрульных киевляне и все украинцы возлагают большие надежды.

«На вас смотрят с надеждой. Именно вам выпало собственной работой показать, что успешные изменения в стране возможны, и они происходят. Именно вам выпала нелегкая задача вернуть доверие общества к правоохранительным органам. Я убежден, что начало вашей работы – это большое событие и для столицы, и для Украины. Люди давно этого ждали. И я верю, что все у вас получится, что вы справитесь с теми задачами, которые на вас возложены», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Кличко отметил, что столичная власть и новая патрульная служба – одна команда, ответственная за порядок и спокойствие в городе.

«Нам вместе нужно навести в Киеве порядок и законность. Как мэр Киева – я ваш партнер и помощник. Проблем, которые нам вместе придется решать в столице, хватает. И мы с ними справимся! Желаю вам успехов, силы и выдержки, исправить доверие киевлян. Будем вместе внедрять новые принципы работы правоохранителей в столице», – сказал мэр Киева.

Глава Департамента патрульной полиции Киева Александр Фацевич отметил, что новая патрульная служба настроена на сотрудничество с киевскими властями и наведение порядка в Киеве и помощи киевлянам.

«Здесь присутствуют лучшие патрульные. Они будут начальниками в своей смене и помогать местным жителям и гостям Киева. Наша задача – вместе навести порядок в Киеве и, главное, помочь простым гражданам, которые на нас надеются. Мы их не подведем. И в знак нашего сотрудничества хочу подарить вам полицейскую фуражку. Вместе наведем порядок и покажем, что мы – сильная держава, что мы можем проводить реформы даже несмотря на войну», – сказал Фацевич.