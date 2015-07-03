В КГГА планируют отремонтировать почти 80% столичных ПТУ к новому учебному году

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время проверки хода ремонтных работ в Киевском высшем профессиональном училище строительства и дизайна.

«По поручению городского головы Виталия Кличко на сегодня киевская власть нашла средства на ремонтные работы и подготовку к новому учебному году почти 80% всех профессионально-технических училищ столицы. Важно, что совершенствование всех учебных заведений, не только школ и детсадов, происходит не только за счет бюджетного финансирования, но и внебюджетных средств», – подчеркнула она.

Так, по словам Анны Старостенко, кроме замены окон, за бюджетный счет сейчас в учебном заведении начата работа немецко-украинского пилотного проекта с Фондом Эбергарда Шьока «Модернизация образования по профессии «Маляр, реставратор декоративно-художественных покрасок».

«Проект направлен на создание мастерских, оснащенных современным и качественным оборудованием и инструментом, что позволит готовить маляров и реставраторов в соответствии с западноевропейскими стандартами. На реализацию проекта и подготовку мастерских к обучению немецкая сторона уже выделила 1,5 млн грн, еще миллион гривен предоставило само учебное заведение», – пояснила она.

Заместитель председателя КГГА отметила, что такие инновационные проекты дают возможность вкладывать инвестиции не просто в помещение профтехучилища, но и у его студентов: «В мастерских будет весь необходимый инструментарий, инвентарь, муляжи, которые помогают освоить профессию и в будущем использовать полученные знания максимально качественно и эффективно. Таким образом, мы не только улучшаем материально-техническую базу, но и вкладываем средства в новые знания, что усиливает конкурентоспособность выпускников киевских профтехучилищ на украинском и международном уровне».

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Киевское выше профессиональное училище было создано 16 октября 1947 года, а статус Киевского высшего профессионального училища строительства и дизайна учебное заведение получило в 2002 году. Сейчас в нем обучается 568 человек, среди которых уже признанные мастера и президентские стипендиаты. Учебный процесс обеспечивают 67 педагогических работников. Заведение имеет современную материально-техническую и учебную базу: 7 мастерских, 18 кабинетов, 3 компьютерных класса, актовый, спортивный и тренажерный залы.