Кличко откроет в Киеве 60 своих приемных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского председателя Виталия Кличко, проект был презентован сегодня лично мэром в одной из таких приемных по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 14-а.

Отмечается, что через приемную мэра обеспечивается возможность напрямую обратиться с любым вопросом к столичной власти.

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"Я каждый день общаюсь с людьми, выезжаю, провожу прием граждан. Но не каждый киевлянин имеет возможность прийти или приехать к мэрии и обратиться со своим вопросом. Очень важно иметь непосредственный контакт с людьми, чтобы они могли обратиться и получить соответствующую реакцию. Поэтому я вышел с инициативой создать открытые приемные мэра. Они будут расположены в каждом районе Киева", - отметил Кличко.

В каждой открытой мобильной приемной будет установлено переносной ящик, где киевляне смогут оставлять обращения в адрес мэра.

Кличко заверил, что все обращения и жалобы жителей столицы будут должным образом зарегистрированы, рассмотрены и решены.

Кроме того, в открытых приемных мэра горожане смогут получить справочную и полезную информацию: об адресах точек социального хлеба, порядок оформления субсидии, о возможностях, которые дает Карточка киевлянина тому подобное.