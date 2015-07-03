Более тысячи милиционеров сегодня обеспечат порядок во время "Марша Святослава" в центре Киева

Более тысячи милиционеров будут обеспечивать сегодня общественный порядок во время массовой акции в центре Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

«Сегодня в центральной части Киева с 18:00 до 21:00 состоится ряд мероприятий с массовым участием граждан», - отмечается в сообщении.

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Правоохранители предупреждают, что движение транспортных средств временно будет ограничено в направлении Подола, по улице Грушевского к станции метро «Арсенальная» и по Парковой аллее в указанные часы.

В связи с этим МВД просит водителей не парковать автомобили на улице Грушевского, Европейской площади и прилегающей к ним территории.

Как сообщалось, сегодня вечером в центре столицы запланирован «Марш Святослава» с участием бойцов батальона «Айдар», ДУК «Правый сектор» и полка Нацгвардии «Азов».