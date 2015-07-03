Незаконные два этажа над Домом профсоюзов снесут в обмен на землю на Крещатике (видео)

Об этом свидетельствует меморандум, подписанный председателем Киевского городского совета профсоюзов Валентином Мельником и мэром Виталием Кличко, сообщает программа "Схемы" на "Радио Свобода".

"Киевский городской совет профсоюзов обязуется урегулировать судебный спор с Киевсоветом и разобрать лишние незаконно надстроенные этажи над Домом профсоюзов. Киевсовет, в свою очередь, "рассмотрит возможность увеличения площади с сохранением существующей высоты здания", - говорится в меморандуме.

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Таким образом, в обмен на занесение застройки город выделит землю застройщику и обеспечит еще ряд привилегий для подрядчика, говорится в сюжете. В частности, согласно меморандуму, городская власть обязуется содействовать развитию спорта в городе – отводить земельные участки под спортивные базы.

«Стороны будут взаимодействовать по вопросам, связанных с деятельностью профсоюзов в Киеве, в частности поддержки функционирования спортивных баз в городе Киеве и их развития. <...> сотрудничества в сферах спорта и туризма, решение вопросов отвода земельных участков для создания полноценных спортивных баз и их развития», – отмечается в меморандуме.

Незаконные этажи над Домом профсоюзов на Майдане Незалежности по заказу Киевского городского совета профсоюзов достроила компания «Буд Жил-Пром». Это фирма с орбиты председателя Федерации греко-римской борьбы Киева, а в прошлом – фигурант уголовных хроник столицы – Ивана Балабана. Поэтому, вероятно, статья меморандума об отводе земли под спортивные базы касается именно его Федерации, говорится в сюжете.

При этом, по мнению журналистов, возведение двух лишних этажей над Домом профсоюзов могло быть подготовкой к захвату земли на Крещатике.