В центре Киева участники шествия требуют от властей официально признать факт войны (видео)
В центре Киева началось шествие, участники которой требуют от властей официально признать факт войны.
Как передает корреспондент УНИАН, около 300 человек преимущественно в камуфлированной форме начали пешее шествие от станции метро "Арсенальная" до Майдана Независимости, периодически скандируя "Слава Украине, Героям Слава".
Читайте также"Азов" опроверг участие своих бойцов в сегодняшнем марше с "Правым сектором" и "Айдаром"
Люди идут по проезжей части и тротуару по улице Грушевского, но не мешают при этом движению транспорта в обе стороны.
Также колонну сопровождает несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщалось, по данным милиции, сегодня вечером в центре столицы запланирован "Марш Святослава" с участием бойцов батальона "Айдар", ДУК "Правый сектор" и полка Нацгвардии "Азов".
В милиции сообщали, что более 1 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время массовой акции.