Добровольческие батальоны почтили память Небесной сотни на улице Институтской

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 500 человек, из которых почти половина одеты в военную форму.

Участники акции держат государственные флаги Украины, УПА и знамена добровольческих батальонов.

Сейчас участники шествия отправились по улице Институтской к административным зданиям, в частности улице Банковой, где находится Администрация президента Украины.

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Как сообщалось, в центре Киева от станции метро “Арсенальная” началось шествие, участники которой, в частности, требуют от властей официально признать факт войны, "а не циничное АТО"; немедленно подать иски на действия РФ до всех международных инстанций; национализировать российский бизнес в Украине и использовать его ресурсы для стабилизации украинской экономики и тому подобное.

В милиции сообщали, что более 1 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время массовой акции.