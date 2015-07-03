В столице запустили сайт для решения городских проблем

Приоритетность проблемы будут определять жители путем голосования, их будут решать в первую очередь, сообщается на сайте проекта.

"Теперь вы можете влиять на скорость решения проблем города. Схема работы такая: фиксируем проблему (адрес, фото, максимум информации), размещаем проблему на сайте, нажимаем "поддержать", а также делимся проблемой в социальных сетях и другими всевозможными способами, чтобы ее могли поддержать пользователи", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОтныне в Киеве можно отслеживать онлайн ремонты домов, больниц и школ

Наиболее рейтинговые проблемы будут решаться в первую очередь благодаря содействию городской власти.

К тому же, проблему можно комментировать, создавать опрос с вариантами ее решения.

Авторы публикации проблем будут получать баллы за каждый голос других пользователей. Бонусы поднимают статус пользователя на сайте, а в перспективе предоставят пользователю дополнительные преимущества, говорится в сообщении.