В столице запустили сайт для решения городских проблем
В столице запустили проект E-City, призванный решать насущные городские проблемы.
Приоритетность проблемы будут определять жители путем голосования, их будут решать в первую очередь, сообщается на сайте проекта.
"Теперь вы можете влиять на скорость решения проблем города. Схема работы такая: фиксируем проблему (адрес, фото, максимум информации), размещаем проблему на сайте, нажимаем "поддержать", а также делимся проблемой в социальных сетях и другими всевозможными способами, чтобы ее могли поддержать пользователи", - говорится в сообщении.
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Наиболее рейтинговые проблемы будут решаться в первую очередь благодаря содействию городской власти.
К тому же, проблему можно комментировать, создавать опрос с вариантами ее решения.
Авторы публикации проблем будут получать баллы за каждый голос других пользователей. Бонусы поднимают статус пользователя на сайте, а в перспективе предоставят пользователю дополнительные преимущества, говорится в сообщении.