В Киеве на Софиевской площади приносит присягу новая полиция (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил киевских патрульных полицейских с принесением присяги на верность украинскому народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал на церемонии принесения присяги двумя тысячами патрульных на Софийской площади в столице.

«Сегодня вы выступаете на внутренний фронт, фронт борьбы за закон и справедливость», - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства отметил, что в столице новым патрульным «подчас будет не легче, чем воинам на Донбассе».

«На столичных улицах враг не носит другую форму, не говорит на другом языке или с другим акцентом, и внешне - такой же как сотни, тысячи честных людей, спокойствие которых вам доверено охранять», - сказал Порошенко.