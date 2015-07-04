В Киеве на Софиевской площади приносит присягу новая полиция (фоторепортаж)

11:26, 04 июля 2015
Киев
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Порошенко отметил, что в столице новым патрульным "подчас будет не легче, чем воинам на Донбассе".

Нова поліція у Києві складає присягу / hromadske.tv / Богдан Кутєпов

Президент Украины Петр Порошенко поздравил киевских патрульных полицейских с принесением присяги на верность украинскому народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал на церемонии принесения присяги двумя тысячами патрульных на Софийской площади в столице.

«Сегодня вы выступаете на внутренний фронт, фронт борьбы за закон и справедливость», - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства отметил, что в столице новым патрульным «подчас будет не легче, чем воинам на Донбассе».

«На столичных улицах враг не носит другую форму, не говорит на другом языке или с другим акцентом, и внешне - такой же как сотни, тысячи честных людей, спокойствие которых вам доверено охранять», - сказал Порошенко.

© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко
© hromadske.tv / Богдан Кутепов, Косс Казимко

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