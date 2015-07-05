Новые полицейские патрули уже вышли на улицы Киева (фото)
Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.
В субботу вечером, 4 июля, новые полицейские патрули вышли на работать на улицы Киева.
Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Дежурная часть и диспечеры уже координирует работу новых полицейских патрулей по городу", - написал Аваков.
Поехали! pic.twitter.com/6PlPS64nhX
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 4, 2015
Дежурная часть и диспечеры уже координирует работу новых полицейских патрулей по городу pic.twitter.com/T7PHCAYHpS
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 4, 2015
Первые машины новой патрульной службы Киева уже вышли на работу. Их много, и они заметны издалека. Очень круто pic.twitter.com/BxpByqcQb3
— Andrey Basevich (@AndreyBasevich) July 4, 2015
Этим сотрудникам полиции «повезло» — они оформили первое ДТП в истории службы. Патрульные очень приветливы и приятны pic.twitter.com/4GAWBfr5Mx
— Andrey Basevich (@AndreyBasevich) July 4, 2015
Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.
Создание службы предусмотрено Законом «О Национальной полиции».
Читайте такжеНовые полицейские рассказали об ожиданиях от службы и о действиях, если им предложат взяткуНациональная полиция – это центральный орган исполнительной власти, который служит обществу и предназначен для обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичного порядка и общественной безопасности, а его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.
В составе Национальной полиции будут функционировать криминальная полиция; патрульная полиция; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.