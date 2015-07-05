Новые полицейские патрули уже вышли на улицы Киева (фото)

00:52, 05 июля 2015
Киев
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Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.

Полицейские патрули уже работают в Киеве / facebook.com/arsen.avakov.1

В субботу вечером, 4 июля, новые полицейские патрули вышли на работать на улицы Киева.

Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Дежурная часть и диспечеры уже координирует работу новых полицейских патрулей по городу", - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.

Создание службы предусмотрено Законом «О Национальной полиции».

Читайте такжеНовые полицейские рассказали об ожиданиях от службы и о действиях, если им предложат взяткуНациональная полиция – это центральный орган исполнительной власти, который служит обществу и предназначен для обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичного порядка и общественной безопасности, а его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.

В составе Национальной полиции будут функционировать криминальная полиция; патрульная полиция; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.

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