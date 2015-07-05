Польский художник украсил киевский мост крымскотатарскими узорами

Бетонные колонны киевского моста украсили крымскотатарскими узорами, которые нарисовал польский художник Артур Вабик в рамках творческого проекта «Крим Україна «стежка» (тропа), цель которого объединить полуостров и материковую часть страны крымскотатарскими и украинскими орнаментами, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Идея тропы в том, что она выходит из Крыма и она должна в Крым вернуться. Мы считаем, что эту связь нужно беречь и поскольку это не очень выходит на политическом уровне, мы видим даже некоторое замалчивание, мы решили эту связь беречь на уровне человеческих отношений между творцами, отдельными личностями и решили, что помогать нам в этом будет искусство», – рассказала координатор проекта Мирослава Ганюшкина.

Так, в Голосеевском районе Киева, в переходе, который соединяет городскую и парковую зоны, появились уникальные рисунки. В их основу легли орнаменты крымскотатарского керамиста Рустема Скибина, в жизнь проект воплотил польский художник Артур Вабик.

Работы проходили с 17 по 23 июня, художников поддержали и утвердили эскизы коммунальные службы столицы. Местные жители проявили активный интерес, как говорят организаторы, идею приняли хорошо и простые прохожие воодушевились ею.

Уже известен город и конкретное место, где будет продолжена тропа – это Винница и стена городской библиотеки напротив музея Михаила Коцюбинского, далее тропа пойдет через Черновцы.

Художники планируют также создать такой арт-проект в Крыму и надеются на поддержку идеи на полуострове.

Как отмечают организаторы, «тропа» может проходить и через другие города Украины и выходить за ее пределы, в каждой точке оставляя яркий визуальный отпечаток, напоминающий о Крыме.

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