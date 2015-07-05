Власти хотят "настроить новых рынков" под прикрытием реконструкции Майдана - скульптор

Автор монумента Независимости, памятника основателям Киева и архангелу Михаилу, скульптор Анатолий Кущ в своем интервью ZN.UA рассказал о том, что новый проект реконструкции Майдана направлен на то, чтобы освободить площадь от монумента и поставить на его месте торговые площади.

"На сегодняшний день продолжается планомерное уничтожение памятников, которые хранят в себе историю Украины, начавшееся с попытки построить торговый центр на Андреевском спуске и строительства отелей возле Софии Киевской. Новый проект реконструкции Майдана предполагает его максимальную расчистку, которая затем может привести к новой реконструкции. По словам скульптора, "под прикрытием разговоров о патриотизме происходит разрушение базовых ценностей страны. Ибо нет воплощения нашей истории — в вечных материалах".

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Скульптор также отметил, что расчистка Майдана и насаждение деревьев вместо памятников, которые ассоциируются с современным обликом площади, означает, что "под прикрытием святой идеи увековечивания Небесной сотни и погибших на Востоке снова хотят уничтожить памятники, которые во всем мире ассоциируются с Революцией Достоинства, а вместо них настроить новых рынков".