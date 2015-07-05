Главный канализационный коллектор Киева находится в аварийном состоянии - КГГА

Главную артерию киевской канализационной системы сегодня относят к наиболее потенциально опасным объектам столицы.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Коллектор протяженностью 9,2 км, диаметром – 2,7 м, введенный в действие в 1970 году. Еще в 1999 году объект по результатам обследования был признан как аварийный и непригодный к эксплуатации. На некоторых участках конструкции коллектора полностью разрушены. В 2005 году первая нитка Главного городского канализационного коллектора в городе Киеве была внесена в Государственный реестр потенциально опасных объектов.

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В таком техническом состоянии Главный коллектор продолжает отводить подавляющее большинство сточных вод правобережной части Киева. Он собирает сточные воды самотечных коллекторов межрайонного значения: Глыбочицкого, Крещатицкого, Кловского, а также напорных коллекторов Новоподольской и Оболонской канализационных насосных станций межрайонного значения.

Избежать экологически-техногенной катастрофы можно, достроив новую, вторую нитку канализационного коллектора. Осознавая степень важности проблемы, киевскими властями принято решение о выделении на строительство 40 млн. грн. и немедленном возобновлении работ на объекте. Если строительство не будет завершено в ближайшее время, это может привести к отключению большей части правобережья города Киева от канализации и водоснабжения, а также станет причиной затопления центральной части города – Печерского, Подольского и Шевченковского районов – канализационными стоками.

Строительство коллектора-дублера было начато в 1994 году. Уже осуществлена прокладка 9,6 км подземного тоннеля и выполнены работы для дальнейшего подключения нового коллектора с коммуникациями районного значения.

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В КГГА отмечают, что для полноценного завершения строительства и запуска в работу коллектора-дублера этого мало. Минимальный объем работ, которые необходимо выполнить в течение 2015-го года, требует финансирования в размере 160 млн. грн. Отмечается, что для киевского бюджета это неподъемные средства, поэтому сейчас необходима помощь государства. Полноценное финансирование позволит в полном объеме завершить запланированное строительство, осуществить переключение стоков на новый объект и уже в 2016-17 годах ввести в эксплуатацию новую нитку коллектора. Таким образом удастся предотвратить аварийные ситуации, которые могут привести к экологической катастрофе в столице.