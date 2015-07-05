КГГА: Для завершения строительства нового канализационного коллектора необходима помощь правительства

Об этом сегодня, осматривая состояние строительства второй нитки коллектора, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Вместе с ним осмотрели место строительства депутат Киевсовета Александр Клюс, председатель правления ОАО «Киевметрострой» Владимир Петренко, Главный инженер управления эксплуатации канализационных сетей и насосных станций ОАО «АК «Киевводоканал» Руслан Ролинский.

«Главная артерия киевской канализационной системы столицы без преувеличения является одной из наиболее опасных объектов столицы. Еще в 1999 году объект по результатам обследования был признан как аварийный и непригодный к эксплуатации. На некоторых участках конструкции коллектора полностью разрушены. В 2005 году первая нить Главного городского канализационного коллектора в городе Киеве была внесена в Государственный реестр потенциально опасных объектов. Поэтому строительство коллектора-дублера освободит город от опасности утонуть в нечистотах. Поэтому городская власть приняла решение о выделении средств (40 млн грн для возобновления строительства нового коллектора, которое было прекращено по неизвестным причинам», - сообщил Петр Пантелеев.

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Однако он подчеркнул, что средств города на сегодня недостаточно и столица нуждается в помощи государства, ведь общий объем необходимого финансирования первой очереди коллектора – более 300 млн грн.

«Ведь если строительство не будет завершено в ближайшее время, это может привести к отключению большей части правобережья города Киева от канализации и водоснабжения, а также станет причиной затопления центральной части города – Печерского, Подольского и Шевченковского районов - канализационными стоками», - подчеркнул он.

Главный инженер управления эксплуатации канализационных сетей и насосных станций ОАО «АК «Киевводоканал» Руслан Ролинский рассказал об обследовании Главного канализационного коллектора, которые проводились в 2007, 2010 и 2014 годах. «В некоторых местах глубина коррозии достигала 15 см. На арматуре стен и перекрытий, на всех забетонированных металлических конструкциях коррозия с каждым годом проявлялась все глубже. Дальнейшее обследование коллектора является практически невозможным», - замечает он.

Полноценное финансирование позволит в полном объеме завершить запланированное строительство, осуществить переключение стоков на новый объект и уже в 2016-17 годах ввести в эксплуатацию новую нить коллектора. Таким образом удастся предотвратить аварийные ситуации, которые могут привести к экологической катастрофе в столице.

Справка УНИАН. Главный городской канализационный коллектор города протяженностью 9,2 км, диаметром 2,7 м введен в действие в 1970 году.

В таком техническом состоянии Главный коллектор продолжает отводить подавляющее большинство сточных вод правобережной части Киева. Он собирает сточные воды самотечных коллекторов межрайонного значения: Глибочицького, Крещатицкого, Кловского, а также напорных коллекторов Новоподольской и Оболонской канализационных насосных станций межрайонного значения.

Строительство коллектора-дублера было начато в 1994 году. Уже осуществлена прокладка 9,6 км подземного тоннеля (диаметр 3 м) и выполнены работы для дальнейшего подключения нового коллектора с коммуникациями районного значения.

Общая сметная стоимость работ составляет 1 млрд 183 млн гривен в ценах 2010 г. Стоимость уже выполненных работ – 466 млн гривен. Завершить строительство этого стратегического для Киева объекта планировалось к Евро-2012, однако из-за отсутствия финансирования работы практически не велись. Несмотря на это, уже построенные части коллектора требуют обслуживания и надзора для сохранения в надлежащем состоянии.