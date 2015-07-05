КГГА: Для завершения строительства нового канализационного коллектора необходима помощь правительства
Строительство Второй нити Главного городского канализационного коллектора города Киева является приоритетом для столицы, поскольку эксплуатация действующей нитки коллектора, который признан аварийным, может привести к катастрофическим последствиям.
Об этом сегодня, осматривая состояние строительства второй нитки коллектора, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Вместе с ним осмотрели место строительства депутат Киевсовета Александр Клюс, председатель правления ОАО «Киевметрострой» Владимир Петренко, Главный инженер управления эксплуатации канализационных сетей и насосных станций ОАО «АК «Киевводоканал» Руслан Ролинский.
«Главная артерия киевской канализационной системы столицы без преувеличения является одной из наиболее опасных объектов столицы. Еще в 1999 году объект по результатам обследования был признан как аварийный и непригодный к эксплуатации. На некоторых участках конструкции коллектора полностью разрушены. В 2005 году первая нить Главного городского канализационного коллектора в городе Киеве была внесена в Государственный реестр потенциально опасных объектов. Поэтому строительство коллектора-дублера освободит город от опасности утонуть в нечистотах. Поэтому городская власть приняла решение о выделении средств (40 млн грн для возобновления строительства нового коллектора, которое было прекращено по неизвестным причинам», - сообщил Петр Пантелеев.
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Однако он подчеркнул, что средств города на сегодня недостаточно и столица нуждается в помощи государства, ведь общий объем необходимого финансирования первой очереди коллектора – более 300 млн грн.
«Ведь если строительство не будет завершено в ближайшее время, это может привести к отключению большей части правобережья города Киева от канализации и водоснабжения, а также станет причиной затопления центральной части города – Печерского, Подольского и Шевченковского районов - канализационными стоками», - подчеркнул он.
Главный инженер управления эксплуатации канализационных сетей и насосных станций ОАО «АК «Киевводоканал» Руслан Ролинский рассказал об обследовании Главного канализационного коллектора, которые проводились в 2007, 2010 и 2014 годах. «В некоторых местах глубина коррозии достигала 15 см. На арматуре стен и перекрытий, на всех забетонированных металлических конструкциях коррозия с каждым годом проявлялась все глубже. Дальнейшее обследование коллектора является практически невозможным», - замечает он.
Полноценное финансирование позволит в полном объеме завершить запланированное строительство, осуществить переключение стоков на новый объект и уже в 2016-17 годах ввести в эксплуатацию новую нить коллектора. Таким образом удастся предотвратить аварийные ситуации, которые могут привести к экологической катастрофе в столице.
Справка УНИАН. Главный городской канализационный коллектор города протяженностью 9,2 км, диаметром 2,7 м введен в действие в 1970 году.
В таком техническом состоянии Главный коллектор продолжает отводить подавляющее большинство сточных вод правобережной части Киева. Он собирает сточные воды самотечных коллекторов межрайонного значения: Глибочицького, Крещатицкого, Кловского, а также напорных коллекторов Новоподольской и Оболонской канализационных насосных станций межрайонного значения.
Строительство коллектора-дублера было начато в 1994 году. Уже осуществлена прокладка 9,6 км подземного тоннеля (диаметр 3 м) и выполнены работы для дальнейшего подключения нового коллектора с коммуникациями районного значения.
Общая сметная стоимость работ составляет 1 млрд 183 млн гривен в ценах 2010 г. Стоимость уже выполненных работ – 466 млн гривен. Завершить строительство этого стратегического для Киева объекта планировалось к Евро-2012, однако из-за отсутствия финансирования работы практически не велись. Несмотря на это, уже построенные части коллектора требуют обслуживания и надзора для сохранения в надлежащем состоянии.