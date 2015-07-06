Киевская полиция завела аккаунт в Instagram

Новосозданная киевская полиция, уже вызвавшая бум в соцсетях, завела профиль в фотосети Instagram.

Несмотря на свежесть профиля, на него уже подписалось около 2000 пользователей, сообщает "Новое время".

Киевская полиция постит как свои фото - с присяги или с места работы, так и репостит селфи патрульных. Также на страничке выкладываются видео с мест происшествий, а также скриншоты постов в соцсетях, где рассказывается о работе правоохранителей.

Читайте такжеНовые патрульные службы появятся во всех населенных пунктах Украины – Яценюк

Инстаграм новой службы активно использует хэштеги, в том числе наиболее популярный #kyivpolice, напоминая киевлянам в постах, что они теперь "под защитой. P.S. Красивой и сильной".

Напомним, новая полиция вышла на улицы столицы в ночь на 5 июля.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники новой полиции будут получать зарплату в размере 8-10 тысяч гривен.