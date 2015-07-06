Киевская область хочет и себе новую патрульную полицию

«Просим рассмотреть возможность запуска пилотного проекта новой патрульной полиции в Киевской области или, по крайней мере, в городах областного значения Киевской области, при поддержке Киевской областной государственной администрации», - говорится в тексте письма первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Льва Парцхаладзе первому заместителю министра внутренних дел Украины Екатерине Згуладзе-Глуксманн.

По мнению Парцхаладзе, это необходимо для снижения уровня преступности, количества ДТП в Киевской области, продвижения реформы и уничтожения коррумпированной системы органов внутренних дел на местах, в связи с необходимостью реформирования и внедрения новых стандартов.

В документе говорится, что с начала года в Киевской области значительно вырос уровень преступности: увеличилось количество грабежей, разбоев, преступлений против общественного порядка и нравственности, возросло количество ДТП.

При этом, Киевская область входит в состав Столичного туристического района, а на ее территории расположены объекты природно-заповедного фонда, археологические, архитектурные памятники и музеи, и туризм является одним из приоритетных направлений развития области.

Поэтому, вопрос обеспечения правопорядка и безопасности на территории области особенно важен, учитывая количество туристов, посещающих Киевскую область.

Напомним, что 4 июля новая патрульная служба Киева вышла на патрулирование улиц столицы.