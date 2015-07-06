Згуладзе опровергла слухи о потерянном оружии и разбитых авто новой патрульной службы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге.

"Это неправда. Я не понимаю, насколько злым должен быть человек, чтобы такое придумать. Будем думать, что тот, кто озвучил эту информацию, просто ошибся", - сказала Згуладзе.

Читайте такжеВ МВД рассказали о первых дежурствах патрульной полиции: 15 ДТП и задержание двух воров (фото)Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.

Верховная Рада приняла Закон «О национальной полиции» 2 июля.

Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.