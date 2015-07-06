Згуладзе опровергла слухи о потерянном оружии и разбитых авто новой патрульной службы
16:42, 06 июля 2015Киев
5189
Первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе опровергла сообщения в ряде СМИ о том, что патрульные полицейские в Киеве потеряли два пистолета и разбили четыре служебных автомобиля.
Заместитель Авакова опровергла слухи о новой патрульной службе / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге.
"Это неправда. Я не понимаю, насколько злым должен быть человек, чтобы такое придумать. Будем думать, что тот, кто озвучил эту информацию, просто ошибся", - сказала Згуладзе.
Читайте такжеВ МВД рассказали о первых дежурствах патрульной полиции: 15 ДТП и задержание двух воров (фото)Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.
Верховная Рада приняла Закон «О национальной полиции» 2 июля.
Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.
Згуладзе прокомментировала побитые машины и потерянные пистолеты новых патрульных
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter