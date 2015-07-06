Радиостанция не смолкала до трех ночи: подробности первого дежурства киевских патрульных

Об этом в Facebook рассказал полицейский Михаил Киндракевич.

"Забегая наперед, скажу, что было очень тяжело. После бессонной ночи перед присягой, пол дня под солнцем на Софиевской площади мы до ночи оформляли и получали снаряжение, машины, оружие... Не было времени даже поесть. Лично я за последние две сутки спал от силы 3 часа", - написал он сегодня о впечатлениях первой рабочей ночи.

Событий было очень много, радиостанция, по его словам, не смолкала до трех часов.

Читайте такжеЗгуладзе опровергла слухи о потерянном оружии и разбитых авто новой патрульной службы"За ночь было зарегистрировано 15 ДТП, одно из которых серьезное - мотоциклист с пассажиром врезались в столб, пролетев метров 50. За три минуты на вызов прибыли 3 наряда полиции и 2 скорые, пострадавшим была оказана первая медицинская помощь", - написал Киндракевич.

Кроме того, были задержаны двое нарушителей, которые откручивали колеса в припаркованном автомобиле, "нетрезвые лица" с огнестрельным оружием и представители "старой" милиции в нетрезвом состоянии за рулем. Также были выезды на семейные скандалы, драки, пьяные разборки, пьяные компании.

"Был вызов о пропаже человека, кражи телефонов и кошельков (прямо на улице выхватили из рук), кто-то выбросил (!) новорожденного ребенка (!!!)..., потом ближе к утру массовые драки под клубами…

А ещё был вызов с просьбой провести человека в подъезд домой, которому перегородили дорогу неизвестные", - написал полицейский.

Также он упомянул о "необычных ситуациях".

"Четверо неизвестных бегали ночью без трусов; неизвестные обыскивали афроамериканца в подземном переходе; сосед соседу отравил на балконе картошку..", - перечислил Киндракевич.