Згуладзе: Новые полицейские уже оштрафовали прокурора и депутата

Патрульные полицейские Киева уже оштрафовали прокурора и депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.

"Они уже штрафовали водителя такси, прокурора, депутата. Штрафовали всех без страха", - сказала она.

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В то же время, Згуладзе отказалась называть нарушителей.

"Все должны быть равны перед законом, и называть по фамилиям и говорить, что это плохой человек, я не думаю, что это кому-то поможет", - сказала она.

По словам Згуладзе, получать премиальные за штрафы, которые будут налагаться на чиновников, патрульные полицейские не будут.