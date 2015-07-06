Киевская власть просит распространить проект новой полиции за пределы столицы

Киевская облгосадминистрация обратилась к Министерству внутренних дел с просьбой распространить географию проекта новой патрульной службы на всю Киевскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, с соответствующим письмом первый заместитель председателя облгосадминистрации Лев Парцхаладзе обратился к первому заместителю министра внутренних дел Эке Згуладзе.

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В письме говорится: «Просим рассмотреть возможность запуска пилотного проекта новой патрульной службы также в пределах Киевской области или хотя бы городах областного значения в Киевской области».

Распространить географию проекта необходимо для снижения уровня преступности и количества ДТП в Киевской области, реформирования органов внутренних дел, уничтожения коррупции в этой системе и внедрения новых, современных стандартов ее деятельности, говорится в письме.