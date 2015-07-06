В Киеве начинается "Летний литературный лекторий"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

Известные писатели прочитают 15 лекций на различные литературные темы для всех желающих. Организатор – «Центр литературного образования».

Читайте такжеВ Киеве презентовали мультихудожественный и мультимедийный проект «Воскресение Расстрелянного возрождения»Лекции для киевлян и гостей города будут читать писатели Оксана Забужко, Ирена Карпа, Любко Дереш, Екатерина Бабкина, Лариса Денисенко, Анатолий Днистровый, Богдана Матияш, Владимир Аренев, Антон Санченко, Ирина Шувалова, журналист Алексей Тарасов, журналистка и переводчик Ирина Славинская, директор «Издательства Старого Льва» Николай Шейко, литературоведы Ростислав Семкив и Сергей Иванюк (Оксеник).