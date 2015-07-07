У Кличко заявляют, что киевляне станут соавторами планов развития собственных дворов

По инициативе городского председателя Виталия Кличко киевляне имеют возможность внести предложения по развитию и благоустройству собственного дома и двора в формате открытого публичного обсуждения.

Об этом во время встречи с жителями нескольких домов на просп. Героев Сталинграда заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, сообщает официальный портал КГГА.

В совместном обсуждении с жителями принял участие также заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, глава Оболонского района Александр Цибульщак, работники коммунальных служб района.

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«Городская власть принципиально изменила подходы к проведению ремонтных работ во дворах и жилых домах столицы. Перечень адресов, по которым осуществляются ремонты, формируется на основе обращений киевлян, в том числе в городской Контактный центр 15-51. И сегодня каждый житель города может приобщиться к формированию перспективных проектов развития собственного двора. Мы разработали ориентировочные планы благоустройства, презентуем их общине. Однако только по согласованию с людьми, учитывая рациональные предложения жителей, эти проекты будут воплощены в жизнь», – подчеркнул Игорь Никонов.

По его словам, впервые за длительный период городская власть выделила около 200 млн грн на проведение ремонта объектов жилищной инфраструктуры.

«В этом году на более чем на 2 тысячах объектов будут проведены ремонтные работы: восстановление лестничных клеток, кровель, фасадов домов, замена и модернизации лифтового оборудования. Это тот арсенал работ, который городская власть может сделать в нынешних экономических условиях. Однако в перспективе планируется более масштабное обновление жилого фонда, которое будет осуществляться только в сотрудничестве с жителями», – подчеркнул Игорь Никонов.