У Кличко заявляют, что киевляне станут соавторами планов развития собственных дворов
Впервые за длительный период городская власть выделила около 200 млн грн на проведение ремонта объектов жилищной инфраструктуры.
По инициативе городского председателя Виталия Кличко киевляне имеют возможность внести предложения по развитию и благоустройству собственного дома и двора в формате открытого публичного обсуждения.
Об этом во время встречи с жителями нескольких домов на просп. Героев Сталинграда заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, сообщает официальный портал КГГА.
В совместном обсуждении с жителями принял участие также заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, глава Оболонского района Александр Цибульщак, работники коммунальных служб района.
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«Городская власть принципиально изменила подходы к проведению ремонтных работ во дворах и жилых домах столицы. Перечень адресов, по которым осуществляются ремонты, формируется на основе обращений киевлян, в том числе в городской Контактный центр 15-51. И сегодня каждый житель города может приобщиться к формированию перспективных проектов развития собственного двора. Мы разработали ориентировочные планы благоустройства, презентуем их общине. Однако только по согласованию с людьми, учитывая рациональные предложения жителей, эти проекты будут воплощены в жизнь», – подчеркнул Игорь Никонов.
По его словам, впервые за длительный период городская власть выделила около 200 млн грн на проведение ремонта объектов жилищной инфраструктуры.
«В этом году на более чем на 2 тысячах объектов будут проведены ремонтные работы: восстановление лестничных клеток, кровель, фасадов домов, замена и модернизации лифтового оборудования. Это тот арсенал работ, который городская власть может сделать в нынешних экономических условиях. Однако в перспективе планируется более масштабное обновление жилого фонда, которое будет осуществляться только в сотрудничестве с жителями», – подчеркнул Игорь Никонов.