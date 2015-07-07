МВД показало видео первых дней работы новой патрульной службы (фото)

"В Деснянском районе столицы работала 3 рота 2-го батальона. Для них это уже второе дежурство. За ночь новые полицейские задержали несколько человек, находившихся в нетрезвом состоянии и нарушавших общественный порядок", - говорится в описании к видео.

Кроме того, отметили в МВД, патруль вовремя прибыл на место происшествия и зарегистрировал дорожно-транспортное происшествие.

Патрульные приняли заявления от граждан, ставших жертвами воров. Кроме того, патруль помог в урегулировании конфликтных ситуаций, возникших на бытовой почве.

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Как отметил один из командиров столичной патрульной службы, дежурство проходит спокойно.