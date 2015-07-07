В центре Киева неизвестные сорвали флаги Болгарии, перепутав их с российскими

14:45, 07 июля 2015
Киев
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В центре Киева ночью неизвестные сорвали 15 флагов Болгарии, установленных на опорах освещения по случаю официального визита в Киев президента Республики Болгария Росена Плевнелиева, приняв их за флаги России.

Флаг / facebook.com/dmytro.linko

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горгосадминистрации.

«При ночном освещении зеленый цвет флага Республики Болгарии, который размещен между белой и красной полосой, могли принять за синий цвет, что и стало причиной вандализма», – заявили в коммунальном предприятии «Киевгорсвет».

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Флаги Украины и Болгарии были развешаны в центральной части города: на вул. Лаврской, Шелковичной, Лютеранской и Институтской. Именно на Институтской было сорвано около 15 флагов.

«Учитывая это, информация, распространенная в СМИ о диверсии в центре Киева с российскими флагами, не соответствует действительности. Просим представителей СМИ проверять факты, полученные из недостоверных источников или социальных сетей», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Болгарии Плевнелиев сегодня совершает официальный визит в Украину.

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