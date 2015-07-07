В Киеве штрафы за нарушение ПДД теперь можно оплатить онлайн
15:45, 07 июля 2015Киев
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Управление столичного ГАИ внедряет сервис онлайн-оплаты административных штрафов за нарушение ПДД и услуг, связанных с использованием автотранспортных средств (уплата обязательных платежей).
Теперь штрафы за нарушение ПДД в Киеве можно оплатить онлайн / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Киева.
"Для этого нужно в сети интернет зайти на сайт автоматизированной информационно-сервисной системы оплаты административных государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
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Кроме того, для удобства пользователей баннер указанной системы находится на сайте управления ГАИ Киева.
Как сообщал УНИАН, 21 мая Рада дала добро на "письма счастья" и штрафные баллы за нарушения ПДД.
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