В Киеве штрафы за нарушение ПДД теперь можно оплатить онлайн

Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Киева.

"Для этого нужно в сети интернет зайти на сайт автоматизированной информационно-сервисной системы оплаты административных государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

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Кроме того, для удобства пользователей баннер указанной системы находится на сайте управления ГАИ Киева.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Рада дала добро на "письма счастья" и штрафные баллы за нарушения ПДД.