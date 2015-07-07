В КГГА озвучили итоги открытого конкурса на должности директоров школ и детсадов

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщает пресс-служба КГГА.

Все районные администрации прислушались к рекомендациям и сейчас подают в установленном порядке рекомендованные кандидатуры на назначение.

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«Впервые за 23 года независимости Украины в Киеве происходят качественные изменения, в том числе и в сфере образования. Киевская городская власть во главе с Виталием Кличко осуществляет комплексный подход к реформированию и управлению учебными заведениями путем внедрения инновационного проекта – конкурсного отбора кандидатов», – отметила заместитель председателя КГГА.

Старостенко напомнила, что отбор кандидатур на замещение вакантных должностей руководителей 31 учебного заведения длился почти месяц. Всего к участию в конкурсе было подано 54 заявки. Отбор проходил в три этапа: тренинги по лидерству и психологии в Киевском университете им. Б. Гринченко (11-12 июня), ознакомление кандидатов с заведением, где они хотят работать, возможно общение с коллективом и родителями (15-17 июня) и представление ими собственного видения развития учебного заведения (23-25 июня).

«После этого конкурсная комиссия дала свои рекомендации. Отмечу, что результаты конкурса носят рекомендательный характер, поскольку его процедура не утверждена на законодательном уровне. Назначение руководителей учебных заведений осуществляется Департаментом образования, науки, молодежи и спорта по представлению глав районных государственных администраций», – подчеркнула Старостенко.

Вместе с тем заместитель председателя КГГА сообщила, что комиссией не были отобраны кандидаты на должности руководителей шести учебных заведений. Так, киевская власть намерена провести вторую волну открытого отбора кандидатов на замещение вакантных должностей директоров школ и детсадов.

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«По результатам проведенного отбора комиссия не рекомендовала ни одного кандидата на должности руководителей шести учебных заведений столицы. Кроме того, директора некоторых школ и детсадов увольняются именно в августе, поэтому в преддверии нового учебного года мы решили провести дополнительный отбор», – пояснила заместитель председателя КГГА.

По словам Старостенко, также запланировано доработать процедуру конкурса согласно предложениям и замечаниям членов жюри и самих претендентов.