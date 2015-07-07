В этом году в столице заменят около 40 километров изношенных тепловых сетей - КГГА

В столице уже проведены гидравлические испытания более половины теплосетей. В результате этого заменено 3,5 км аварийных участков, а всего до конца года планируется заменить 40 км сетей.

Об этом в своей колонке издания «Украинская правда» сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Проведение гидравлических испытаний является обязательным элементом подготовки к отопительному сезону, ведь 60% киевских теплосетей по эксплуатационным меркам являются морально и физически устаревшими. Именно поэтому для того, чтобы избежать аварий во время отопительного сезона, трубы проверяют сейчас. В них подают воду температурой не более 40 градусов, под давлением, что превышает норму на 25%. Таким образом теплосети испытываются на прочность и выявляются наиболее слабые места в системе отопления», – рассказал заместитель председателя КГГА.

По его словам, сегодня городская власть разрабатывает меры, которые в дальнейшем позволят комплексно и с перспективой подойти к модернизации оборудования и сетей с использованием европейских технологий, которые надежнее и прочнее в эксплуатации.

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«Сейчас только 7% теплосетей Киева соответствуют современным технологиям. Международный аудит 2011 года показал, что для замены старых тепловых сетей города необходимо около 11 миллиардов гривен. Поэтому мы осознаем, что без привлечения инвестиционных средств покрыть эти расходы из городского бюджета будет невозможно, но работа в этом направлении, безусловно, ведется», – сказал Петр Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА также попросил киевлян с пониманием отнестись к временным перерывам в поставке горячей воды.

«Мы должны активно поработать над выявлением аварий сейчас, летом, чтобы не допустить порывов в период морозов», – заявил он.

Петр Пантелеев также напомнил, что киевляне должны быть информированными со стороны поставщика тепла о проведении профилактических работ и имеют право требовать от ПАО «Киевэнерго» ликвидации последствий аварии, которые могут возникнуть во время гидравлических испытаний. Также киевлянам будет перечислена оплата за горячую воду (в случае отсутствия в квартире счетчика воды).