В Киеве автомобиль патрульных полицейских столкнулся с пассажирской маршруткой (видео)

Он столкнулся с маршруткой на остановке возле Святошинского моста на проспекте Победы, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что движение там и раньше было ограничено - мост уже третий месяц подряд ремонтируют. Был почти неподвижен подъезд к Святошино со стороны Житомирской трассы.

Читайте такжеМВД показало видео первых дней работы новой патрульной службы (фото)

Стало известно, что ДТП произошло в 8:00, полицейские врезались в маршрутку, которая ехала на остановку. У маршрутки отлетел бампер, а у полицейских смялся радиатор, поэтому автомобиль не смог завестись.

На место аварии приехали другие милиционеры с руководителем патрульной службы, который все списал на усталость новых полицейских.

Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет. Но травму получила женщина, которая находилась в патрульном авто.

Ранее УНИАН сообщал, что первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе опровергла сообщения в ряде СМИ о том, что патрульные полицейские в Киеве потеряли два пистолета и разбили четыре служебных автомобиля.