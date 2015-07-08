В Киевском парке из пистолета стреляли в прохожих

Об этом сообщает сайт МВД Украины.

"Пострадавшие находятся в лечебном учреждении. По факту покушения на убийство столичная милиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении.

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В милиции отметили, что накануне около 23.00 в дежурную часть Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве поступило сообщение от врача о госпитализации 23-летней киевлянки с огнестрельным ранением брюшной полости.

Через несколько минут в милицию поступило еще одно сообщение о ранении 24-летнего парня. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением левого плеча и правого бедра.

На вызов немедленно выехало руководство главного и районного управлений милиции, следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители провели ряд первоочередных следственных действий и установили предварительную хронологию трагических событий.

По информации свидетелей установлено, что около 22.00 пострадавшие возвращались со станции метро "Нивки" домой. При себе имели две сумки с ноутбуками. Недалеко от станции метро "Берестейская" из парка "Нивки" выбежал неизвестный и попытался вырвать одну из сумок. 24-летний пострадавший помешал ему это сделать и оттолкнул. Нападавший достал пистолет, произвел несколько выстрелов в направлении молодых людей, а затем побежал в парк.

Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве открыто уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Начато досудебное расследование. Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению этого уголовного правонарушения.

Столичная милиция призывает граждан, которые могут предоставить любую полезную для следствия информацию, обращаться в Шевченковское РУ ГУМВД Украины в городе Киеве (Киев, вул. Герцена, 9, тел. 486-03-06) или звонить на спецлинию "102".